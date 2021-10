Il segretario generale del sindacato dopo l'incontro con Enrico Letta al Nazareno

(LaPresse) “È stato un incontro importante, positivo. Abbiamo manifestato al Pd, anche quale forza di governo, la necessità di costruire un percorso di dialogo e di confronto con l’esecutivo per affrontare sfide importanti, che richiedono la necessità di costruire un progetto-Paese nella condivisione e nella partecipazione”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, alla fine dell’incontro tra i sindacati e il Pd. “Sono quattro i temi più importanti che abbiamo posto oggi: come gestiamo l’uscita dal blocco dei licenziamenti a fine ottobre per settori e lavoratori che sono ancora colpiti dalla pesantezza della crisi economica, sociale, produttiva, occupazionale” ha spiegato. Poi ha parlato di sicurezza sul lavoro, legge di stabilità e Pnrr.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata