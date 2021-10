Così il deputato del Pd dopo la segreteria nazionale del partito

“Siamo davanti ad un bivio della storia politica, o si sta con i progressisti riformisti o si sta con la Destra sovranista a trazione Fratelli d’Italia e Lega. Pur perdendo la Destra, nella competizione interna ha vinto FdI e chi non sosterrà i progressisti e riformisti si troverà ad aiutare indirettamente la Destra di Giorgia Meloni”. Così l’ex ministro e deputato Francesco Boccia dopo la segreteria del Pd indetta a commento dei risultati elettorali. “I candidati sindaci guidano questo processo, Gualtieri è stato ministro del Governo Conte, così come Lo Russo a Torino. Sapranno loro come attivare i giusti meccanismi per parlare a tutto l’elettorato progressista e riformista. Ci rivolgiamo anche agli elettori che in passato hanno guardato con attenzione al Centrodestra perché con Salvini e Meloni queste città rischiano di finire in una condizione di autarchia”.

