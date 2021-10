Il nuovo sindaco: "Premiata la proposta di rinnovamento e di dignità per tutto il Mezzogiorno"

“Io credo che questa coalizione politica abbia interpretato bene la proposta che noi abbiamo portato avanti. Una proposta di rinnovamento e di grande dignità per il Mezzogiorno”. Lo ha dichiarato il nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sostenuto dal Centrosinistra e dal Movimento Cinque Stelle. “A Napoli ha avuto un successo straordinario, ma mi risulta che anche in altre parti della Campania ci sia stato un grande successo dove si è presentata. Sarà importante per Napoli, ma sarà importante anche per Roma”, ha aggiunto Manfredi. “Grazie a Napoli e ai napoletani. Napoli torna a essere protagonista in Italia e in Europa. Dimostreremo di essere all’altezza delle grandi città europee”, ha concluso Manfredi.

