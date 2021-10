Il candidato sindaco del Centrosinistra: "Siamo contenti del risultato"

“Abbiamo detto che non faremo apparentamenti e non li faremo. Mi rivolgerò a tutti i romani e le romane, anche a chi non è andato a votare perchè la democrazia è partecipazione. Ci aspettavamo un risultato del genere della Raggi perché, insieme a Calenda, erano candidature di peso e per questo siamo ancora più contenti del risultato”. Roberto Gualtieri commenta così il risultato delle elezioni al Comune di Roma, che lo vedrà ora al ballottaggio con il candidato del Centrodestra Enrico Michetti. “Ho sentito Enrico ci siamo congratulati a vicenda. È stato un successo importante, molto coraggioso una vera scelta da leader andare in un collegio e andare a vincere con una compagna di ascolto. È stata una scelta che abbiamo fatto, ascoltare i cittadini ma al tempo stesso dare una visione di città all’altezza di. una capitale europea”.

