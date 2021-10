Il candidato del Centrodestra ammette la sconfitta: "Ci confronteremo in Consiglio comunale"

“Siamo molto soddisfatti del nostro risultato. È stata un’esperienza straordinaria. Siamo partiti da zero e abbiamo raggiunto, se i dati sono realistici, quasi il venticinque per cento. Speravamo di giocarci il ballottaggio”. Lo ha dichiarato Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli del Centrodestra, dopo i risultati che premiano il suo avversario, Gaetano Manfredi, candidato congiunto del Centrosinistra e del M5S, già al primo turno. “Ho provato a telefonare a Gaetano Manfredi, gli ho mandato un messaggio in cui, ovviamente, gli ho fatto le congratulazioni. Finalmente ci confronteremo in Consiglio comunale. Sicuramente si apre una stagione importante per la città di Napoli”, ha concluso Maresca.

