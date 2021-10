Occhi puntati su Roma, Torino e Milano

(LaPresse) Occhi puntati su Roma, Torino, Milano, Napoli e Bologna, tra le principali città al voto ieri e oggi. I cittadini potranno recarsi alle urne fino alle 15: 12 milioni gli italiani interessati dal voto per le amministrative in oltre 1100 Comuni, dalle supplettive alla Camera e dalle regionali in Calabria. Ieri a chiusura dei seggi alle 23 l’affluenza per le comunali era al 41,65%. Bassi i dati delle grandi città, tutte sotto il 40%: la più alta affluenza si registrava nel capoluogo lombardo. Nella prima giornata di voto per le regionali in Calabria, l’affluenza è stata invece del 30,87% degli aventi diritto.

