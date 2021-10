L'europarlamentare Pd: "Ora fare salto di qualità sui quartieri popolari"

(LaPresse) “Che si profili un risultato nettissimo mi pare evidente. Siamo di fronte a una vittoria straordinaria di Sala e di un crollo della destra. C’è un problema di partecipazione in tutta Italia, però”, dice dal quartier generale di Beppe Sala a Milano l’eurodeputato Pd Pierfrancesco Majorino, commentando le amministrative. Sul secondo mandato di Sala Majorino spiega: “C’è un grande tema, fare un salto di qualità ulteriore nei quartieri popolari ma sono sicuro che Sala saprà dettare un’agenda importante per la città. Il Comune poi deve battere i pugni in Regione su sanità e casa popolari”.

