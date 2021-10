Il leader di Azione al seggio in centro

(LaPresse) Il leader di Azione Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, ha votato in un seggio in centro a Roma accompagnato dalla moglie Violante: “Oggi passerò la giornata a casa, in famiglia, sereno per la prima volta dopo un po’ di tempo”, ha detto dopo aver votato.

