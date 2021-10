Il candidato del centrosinistra in piazza dei Martiri con la moglie e i collaboratori

(LaPresse) Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli per la coalizione di centrosinistra, ha preso un caffè in piazza dei Martiri nel giorno dell’apertura dei seggi. Manfredi non ha la residenza a Napoli e quindi non ha votato in città. Con il candidato anche la moglie, Cettina Del Piano, e alcuni membri dello staff e sostenitori.

