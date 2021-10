Il sindaco uscente e candidato per il centrosinistra

(LaPresse) “Cinque anni sono lunghi e quindi è un voto importante, votare è un diritto e un dovere”. Così il sindaco in carica di Milano, candidato per il centrosinistra, Beppe Sala al voto al seggio nella scuola Parini di via Goito, nel capoluogo lombardo. Sull’affluenza ha aggiunto: “Consiglio a tutti di andare a votare”.

