Il candidato del centrodestra al seggio con la moglie

(LaPresse) Il candidato sindaco di Milano del centrodestra Luca Bernardo ha votato questa mattina: è arrivato al seggio, in zona corso Vercelli, accompagnato dalla moglie. “Non ho seguito il consiglio del sindaco uscente”, ha risposto scherzando dopo il voto a chi gli chiedeva se avesse scelto il voto disgiunto, come suggerito da Giuseppe Sala. “Oggi tutti dovrebbero essere qui, è la massima espressione di democrazia. Tutti vadano a votare, non è solo un augurio, ma la richiesta di tutti noi, non solo dei candidati, ma della città di Milano perché possa cambiare. E’ un gesto di libertà, per scegliere chi guiderà la città del futuro, un gesto per dire che Milano c’è, è presente e ha quel coraggio che i cittadini milanesi hanno di scegliere la loro guida”.

