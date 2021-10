Il leader di Forza Italia ha votato e si è concesso ai fotografi

(LaPresse) Silvio Berlusconi ha votato per le comunali a Milano nella scuola Ruffini di via fratelli Ruffini, in zona Magenta. Il leader di Forza Italia è riapparso in pubblico dopo una lunga assenza di un anno per il suo stato di salute. Il Cavaliere accusa ancora le conseguenze del Covid, contratto un anno fa. Berlusconi, accompagnata dalla senatrice azzurra Licia Ronzulli, si è concesso ai fotografi mentre depositava la scheda nell’urna.

