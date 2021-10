Il coordinatore di Forza Italia alla chiusra della campagna di Michetti: "Centrodestra unito"

(LaPresse) Antonio Tajani a margine della conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale a sostengo di Enrico Michetti sindaco di Roma sottolinea l’unità della coalizione. “Aspettiamo la conferenza stampa congiunta di Conte, Letta e Speranza perchè se noi siamo divisi loro non so. Ci siamo ci saremo e vogliamo esserci con le nostre idee e proposte. Berlusconi è stato l’inventore del centrodestra e non vogliamo rinunciare al nostro ruolo. Senza di noi non si vince quindi ci siamo”, ha detto il coordinatore di Forza Italia.

