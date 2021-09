Il ministro a Napoli per le amministrative: "Votazione elettronica? Giusto pensare alle esigenze dei cittadini"

(LaPresse) – Federico D’Incà, ministro per i rapporti con il Parlamentro nonché Deputato del Movimento 5 Stelle, è stato a Napoli per un tour elettorale in vista della tornata delle Amministrative che vedrà il rinnovamento anche del Consiglio Comunale di Napoli. Interpellato sulla votazione elettronica nei referendum D’Incà ha detto: “Ci saremmo arrivati comunque in futuro. In questo momento bisogna pensare alle esigenze dei cittadini”. Il ministro ha dapprima partecipato ad un incontro con l’Associazione Pietrasanta, assieme al candidato sindaco di Napoli per la coalizione di centrosinistra, Gaetano Manfredi, per poi visitare il palazzo della musica, che l’associazione sta realizzando a Largo Piazza Miraglia, e il Conservatorio di San Pietro a Majella. Infine D’Incà ha incontrato i cittadini al Grand Hotel Parker assieme ad altri esponenti del Movimento 5 Stelle.

