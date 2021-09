Videomessaggio postato dal primo cittadino del capoluogo lombardo

(LaPresse) “Arrivano incoraggiamenti importanti da Barcellona, Lisbona, Freetown, Istanbul, Los Angeles e Parigi per l’ultima settimana di campagna elettorale. Sindache e sindaci internazionali, con cui ho avuto il piacere di collaborare in questi 5 anni, che hanno scelto di sostenere la mia corsa per la riconferma come primo cittadino di Milano. Andiamo avanti tutti insieme in questi giorni così importanti per il futuro della nostra città”. È il messaggio postato dal sindaco uscente di Milano, Beppe Sala, a corredo del video nel quale diversi sindaci internazionali – a una settimana dalle Amministrative – danno il proprio sostegno al primo cittadino del capoluogo lombardo.

