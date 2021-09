Così il vicepresidente di Forza Italia a margine di un evento elettorale

(LaPresse) “Noi vogliamo che il centrodestra vinca nelle città in cui c’è stato il malgoverno del centrosinistra. Purtroppo Sala ha deluso molti milanesi, noi siamo convinti che Bernardo possa rappresentare una valida alternativa. Andiamo al ballottaggio e vediamo cosa accadrà. Non bisogna dare per scontato nulla, non bisogna dare per scontata la vittoria degli altri”. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un evento del movimento azzurro a Milano, organizzato dal coordinatore regionale, Massimiliano Salini, e dalla commissaria milanese di FI, Cristina Rossello, a sostegno del candidato sindaco, Luca Bernardo.

