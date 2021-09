L'intervento del premier all'Assemblea generale dell'Onu: "Serve intesa globale per interrompere uso carbone"

(LaPresse) C’è anche la lotta al cambiamento climatico tra le priorità citate da Mario Draghi nel suo intervento alla 76esima sessione dell’Assemblea generale dell’Onu. “Richiede un impegno multilaterale e la cooperazione di tutti i principali attori globali: dobbiamo agire in modo incisivo e simultaneo”, afferma il presidente del Consiglio che annuncia l’intenzione di raggiungere un’intesa globale per interrompere al più presto l’uso del carbone. Poi un appello ai governi: “Abbiamo il dovere di ascoltare i giovani, loro erediteranno il Pianeta”.

Proprio oggi torna in piazza in tutto il mondo il movimento Fridays for Future con uno sciopero globale per il clima, lanciato dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg. Anche in Italia organizzate manifestazioni in decine di città.

Kicking off the Global Climate Strike, we have simultaneous strikers! In the middle of the night in Brazil & early morning in the Philippines! Strikers from both sides of the world called on their presidents to stop lying & address the roots of the climate crisis#UprootTheSystem pic.twitter.com/oQJFr6KDqr

— Fridays For Future (@Fridays4future) September 24, 2021