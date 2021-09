Il candidato sindaco aveva minacciato di lasciare la corsa a Palazzo Marino in caso contrario

Le forze di centrodestra salderanno in mattinata quanto pattuito come anticipo per il sostegno economico alla campagna elettorale del candidato sindaco a Milano Luca Bernardo. È quanto si apprende da fonti del centrodestra lombardo. La questione era stata sollevata dallo stesso candidato con un audio inviato venerdì in chat ai vertici del centrodestra milanese, confermato poi ieri dallo stesso Bernardo, nel quale lamentava una mancanza di fondi per le due ultime settimane di campagna elettorale per il primo turno. In caso contrario sarebbe tornato a fare il medico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata