Il candidato sindaco: "La chat è composta di 7 persone, come sia uscito il vocale sarà un problema comprenderlo"

(LaPresse) “La chat è privata, riservata, composta da 7 persone che sono i segretari dei partiti. Come sia uscita sarà un bel problema comprenderlo, ed è il motivo per cui attiverò domani il mio avvocato per depositare una denuncia”, così Luca Bernardo dopo la pubblicazione di una nota audio inviata dal candidato sindaco nella quale chiedeva in modo deciso ai partiti di coalizione di finanziare la campagna elettorale, pena il ritiro dalla campagna elettorale.

