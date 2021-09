La senatrice di Forza Italia in visita al Salone del Mobile di Milano

(LaPresse) “In una sola parola significa ‘Ripartenza’. E’ stato bellissimo vedere 10 mila ingressi al giorno, vedere la gente tornare gradualmente alla normalità e agli eventi fieristici”. Così la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, in visita al Salone del Mobile di Milano, a proposito dell’evento che si tiene questa settimana nel capoluogo lombardo. “Tutti in fila con il green pass, quindi con un ingresso in sicurezza” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata