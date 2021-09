Il candidato sindaco sull'eventuale ballottaggio e le alleanze: "Al centro ci sono diritti costituzionali, da lì non mi muovo"

(LaPresse) “Il primo provvedimento sarà sull’igiene urbana con la realizzazione dei siti di trasferenza rimuovendo così velocemente l’immondizia dai cassonetti per portarla verso dei luoghi dove sarà stoccata in attesa di andare verso gli impianti”. Così il candidato di centrodestra Enrico Michetti a margine della conferenza stampa di apertura della campagna elettorale per la corsa a sindaco di Roma. “Avremo bisogno di tempo che non sarà brevissimo per realizzare impianti nuovi, moderni, rispettosi della salute pubblica e in numero sufficiente per chiudere il ciclo dei rifiuti” ha aggiunto. “Non ho mai parlato di un avversario, io sono un moderato, al centro del mio sistema valoriale ci sono i diritti fondamentali della costituzione della Repubblica italiana” ha spiegato ancora Michetti a proposito di un eventuale ballottaggio e del rapporto con il candidato Calenda.

