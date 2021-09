Il leader della Lega a margine di un incontro elettorale a Milano

“Noi lì stiamo, di lasciare l’Italia in mano a Pd e 5 Stelle non ne abbiamo intenzione. Stiamo al governo però sull’obbligo vaccinale per tutti, compresi i bambini, non siamo d’accordo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un incontro elettorale a Milano con il candidato sindaco Luca Bernardo. “Ultima frontiera, per noi la più importante: la riapertura delle scuole deve essere per tutti” ha aggiunto Salvini. “Scuola per tutti e aggiungo anche Università per tutti” ha detto.

