Il candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo ha incontrato oggi i cittadini del quartiere Niguarda di Milano. Tra le priorità, l’eliminazione delle barriere architettoniche: “I confronti li faccio in città con i cittadini, ho detto al sindaco uscente che ci sono, quando vuole, per un dibattito ma non nei palazzi chiusi” ha aggiunto Bernardo. Con lui Annarosa Racca, capolista per la Lega a Milano.

