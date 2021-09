Il presidente dei Cinque Stelle: Chi ha una posizione pubblica deve prendere una posizione chiara"

“Io dico che nessuna forza politica dovrebbe giocare sulla piena efficacia del piano vaccinale. Non sono ammissibili ideologie no vax, pulsioni anti scientifiche. Prego quindi tutti coloro che hanno una responsabilità a livello pubblico di prendere una posizione molto chiara perché il modo migliore, che fin qui ha dato risultati, per consentire la realizzazione della campagna vaccinale è quello di convincere tutti a superare le pulsioni anti scientifiche“. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in tour elettorale con la sindaca di Roma e candidata del Movimento, Virginia Raggi. “Detto questo – spiega – credo che il green pass sia lo strumento migliore per tutelare salute ed economia. La strada dell’obbligo vaccinale indicata dal premier Draghi? Per consentire la più ampia realizzazione della campagna dobbiamo spingere per l’obbligatorietà in tutte quelle situazioni in cui ci sono assembramenti, in prospettiva anche nei luoghi di lavoro. Non sono quindi contrario all’uso sempre più diffuso dello strumento del green pass”.

