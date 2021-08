Così il candidato sindaco di centrosinistra e M5S

(LaPresse) “Non abbiamo bisogno di assistenzialismo ma di essere considerati una città importante per il Paese”. Così il candidato sindaco di Napoli di centrosinistra e M5S, Gaetano Manfredi, che ha presentato alla stampa i punti programmatici per la città. “Noi pretendiamo di essere considerati come gli altri e di essere messi in condizione di esprimere le nostre capacità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata