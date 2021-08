Il candidato sindaco del centrodestra in visita ai negozi del quartiere Fiera

“Antifascista? Io mi definisco Luca Bernardo arrivante dalla società civile, ho fatto il medico, ho fatto il covid, ho fatto il sociale da più di venti o trent’anni”. Così il candidato sindaco di centrodestra a Milano, in visita ai negozi del quartiere Fiera. “Io non distinguo le persone tra fasciste e antifasciste, contro questo o quell’altro, le distinguo solo per uomo, donna, e persone per bene”, ha aggiunto il primario di pediatria all’ospedale Fatebenefratelli.

