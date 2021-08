Presentata la lista di +Europa in sostegno di Beppe Sala: "Siamo l'opzione opposta al Centrodestra"

“Non conosco il candidato del Centrodestra, non so quali siano le sue opinioni politiche. So che con lui, a suo sostegno, ci sono i partiti amici di Orbán, amici di chi vara le leggi contro la comunità LGBT, vara le leggi contro le libere università, vuole mettere la magistratura al servizio del potere politico, tuona ogni due per tre contro l’Europa”. Lo ha dichiarato Benedetto Della Vedova presentando la lista di +Europa in sostegno del sindaco Beppe Sala a Milano. “Vogliamo mantenere Milano città dell’innovazione, che sia un traino sui diritti, sull’attrazione di talenti e di investimento sulla ricerca”, ha sottolineato Della Vedova.

