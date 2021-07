Il senatore leghista in Piazza del Popolo: "Salvini? Non ci ha detto di non venire"

Il senatore della Lega Armando Siri è stato tra i promotori della manifestazione No Green Pass a Piazza del Popolo, a Roma, insieme al candidato sindaco Vittorio Sgarbi e al collega di partito Claudio Borghi. “Sono qui non contro il governo, ma contro la scelta che ha adottato in merito al Green Pass. Non voglio spalleggiare i No Vax. Dico solo che sono per la libertà di scelta”, ha dichiarato Siri a margine della manifestazione. “Salvini ha insistito perché molti di noi non venissero? Non mi risulta. A me non ha detto nulla, non ha detto di non venire”, ha concluso Siri.

