Il deputato leghista in Piazza del Popolo: "Non dico se mi sono vaccinato, sono affari miei"

“Questo non è un governo politico, ma di unità nazionale. Vengono approvati dei provvedimenti che, a volte, son contro una forza politica e altre volte contro un’altra. Questa volta questa decisione è contro la nostra posizione. Veniamo in piazza perché in Parlamento Draghi non viene”. Il deputato della Lega Claudio Borghi è sceso in piazza a Roma insieme al popolo del “No Green Pass”. Una scelta che ha fatto discutere ma che, spiega, “non è contro Draghi, ma contro una sua scelta su Green Pass”. Alla domanda se si sia vaccinato ha poi risposto: “Sono affari miei, voi avete mai sentito tra i bambini a scuola chiedersi se si sono vaccinati?”.

