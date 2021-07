L’ex consigliere del Csm è accusato di corruzione per i suoi rapporti con l’imprenditore Fabrizio Centofanti

(LaPresse) Luca Palamara è stato rinviato a giudizio per tutti i capi d’accusa a lui contestati dalla procura di Perugia. L’ex consigliere del Csm è accusato di corruzione per i suoi rapporti con l’imprenditore Fabrizio Centofanti. “L’udienza preliminare è un passaggio stretto e obbligato. Sono certo che l’udienza pubblica servirà a far emergere la verità e la mia innocenza”, ha commentato Palamara. La decisione è stata presa dal gup di Perugia che ha accolto la richiesta di patteggiamento a un anno e sei mesi di reclusione di Centofanti. Il giudice per le indagini preliminari ha inoltre fissato il processo per il prossimo 15 novembre davanti al primo collegio del Tribunale.

