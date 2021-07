La leader di FdI: "In Europa nasceva per favorire la circolazione delle persone"

(LaPresse) “Immaginare di applicare un Green pass come quello di Macron in Italia sarebbe un provvedimento economicida. Mi pare che Repubblica oggi riportasse i dati secondo i quali solo per il fatto di aver aperto questo dibattito in Italia ha praticamente fatto fallire la stagione turistica”. Così Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d’Italia, intervenuto a Napoli alla presentazione del suo libro ‘Io sono Giorgia’.

“Vale la pena ricordare che il Green pass in Europa nasceva per favorire la circolazione delle persone, quindi il turismo – aggiunge Meloni -. Applicarlo per poter partecipare alla vita sociale è una scelta diametralmente opposta, secondo me inutile sul piano del contrasto della pandemia, ma in compenso drammatica sul piano economico. Anche perché Spagna, Grecia e Croazia – spiega Meloni – sono Paesi che non stanno applicando quelle norme. Allora il paradosso: rischiamo che si vada in vacanza in Spagna e poi ci portino il Covid in Italia. Non lo risolve mettere il Green pass al ristorante, quindi confido che il governo eviti questa scelta folle”.

