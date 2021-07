Il leader della Lega: "Spero che il governo non rischi"

Giuseppe Conte ed Enrico Letta fanno i capricci. Spero che il governo non rischi, perché Letta e Conte non mettono in discussione la riforma Cartabia o Mario Draghi, ma il buon utilizzo di 200 miliardi di fondi europei”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in visita questa mattina a Bologna, commentando la riforma che porta il nome del ministro della Giustizia, Marta Cartabia. “Hanno parlato di Europa per mesi è quello pericoloso ero io – ha aggiunto Salvini-. Adesso che la prima riforma seria arriva in parlamento per utilizzare bene e velocemente i fondi dell’Europa, che taglia i tempi del processo civile e penale, Letta e Conte fanno i capricci? Tutta la vita sostegno a Draghi”.

