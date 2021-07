Lite per la sedia di Meloni, offerta a Salvini, tra Ronzulli e La Russa

Alta tensione nel centrodestra alla presentazione del candidato sindaco Luca Bernardo a Milano. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in rotta con gli alleati per le mancate nomine in Rai, ha disertato l’incontro e, al termine dell’intervento di Matteo Salvini, si è registrato uno scontro verbale tra il senatore Ignazio La Russa e la forzista Licia Ronzulli. Ronzulli avrebbe invitato Salvini a sedersi nel posto destinato a Meloni scatenando le ire di La Russa che ha dichiarato: “C’erano quattro di Forza Italia in prima fila, questa mania di esibirsi non ci piace”.

A quel punto Ronzulli si giustifica dicendo “Meloni non viene…” e il vicepresidente del Senato replica: “Non me ne fotte un c…”, mantenendo il cartello di Fdi al suo posto.

La reazione di Bernardo

“Sono dispiaciuto dal punto di vista personale” per l’assenza della presidente di FdI Giorgia Meloni “ma so che era impegnata quindi comprendo, ma soprattutto so perché ci sentiamo che mi è molto vicina ed è la cosa più bella”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra per Milano, Luca Bernardo, che oggi ha dato il via ufficialmente alla sua corsa per Palazzo Marino. All’incontro a Palazzo delle Stelline erano presenti il leader della Lega Matteo Salvini, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e il leader azzurro Silvio Berlusconi ha partecipato con un intervento telefonico. Per Fdi c’erano la coordinatrice lombarda Daniela Santanchè e il senatore Ignazio la Russa.

