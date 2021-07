Così il vicepresidente del Parlamento europeo: "Pronti a rimboccarci le maniche"

(LaPresse) L’accordo sullo statuto e i ruoli nel M5s raggiunto tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo “è il risultato che in tanti auspicavamo, io personalmente ho sempre detto di credere fortemente nella mediazione per trovare un buon punto di caduta tra la difesa dei nostri principi e valori incarnata dalla figura del garante, Beppe Grillo è il nostro fondatore, e la volontà di avere uno slancio, assolutamente rinnovato, incisivo, capace di aprirci al meglio della società italiana, che è incarnato dalla figura di Giuseppe Conte”. Lo ha detto a LaPresse il vicepresidesidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s). “Adesso siamo pronti a rimboccarci le maniche, a tradurre l’ottimo lavoro di redazione dello Statuto di Giuseppe Conte in realtà politica, quindi nella creazione e nel rafforzamento della nostra rete territoriale anche in vista dell’importante appuntamento delle amministrative”, ha aggiunto.

