Così il vicepresidesidente del Parlamento europeo: "Io ribadico la mia ferma contrarietà alla proposta"

(LaPresse) – “Io ribadisco la mia ferma contrarietà alla proposta Cartabia, che si erge a modello veramente in difformità, in grande lontananza rispetto ai modelli che caratterizzano gli altri Paesi europei, penso soprattutto a Francia e Germania che possono essere ottimi riferimenti per noi. Auspico che il Parlamento possa esprimersi liberamente e anche operare dei profondissimi cambiamenti rispetto a questa bozza che va assolutamente in un senso da noi non auspicato, e che quindi non può, a mio avviso, essere accettabile e sono convinto che proprio con una leadership autorevole come quella del presidente Conte avremo la possibilità di poter incidere e riportare sul giusto binario questa discussione”. Così a LaPresse il vicepresidesidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s). L’accordo sul nuovo statuto “è servito ad avere una leadership condivisa, efficace, credibile, autorevole, come quella di Giuseppe Conte. Anche per avere il M5s incisivo attorno al tavolo delle trattative, non da ultimo il tema della giustizia”, ha precisato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata