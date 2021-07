Il leader del Carroccio: "Inseguire qualcuno che si beve il cappuccino non fa parte del Paese a cui penso"

“Non esiste alcun modello Macron, non mi interessano i sondaggi, noi siamo per l’educazione, la spiegazione e le libertà”. Così il leader della Lega Matteo Salvini sul green pass Covid. “Occorre mettere in sicurezza i più fragili e spiegare agli altri qual è l’opportunità di mettersi in sicurezza, inserire qualcuno che si beve il cappuccino non fa parte del Paese a cui penso” ha aggiunto.

