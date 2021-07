Così il senatore pentastellato sulla legge contro l'omotransfobia

(LaPresse) “Italia Viva è quello che ha affossato il governo Conte e non ci stupisce che faccia giochetti. Il Movimento Cinque Stelle sosterrà il Ddl Zan, Renzi fa solo la sua strategia, non conta nulla, non lo vota nemmeno sua madre e cerca solo di tornare ago della bilancia. Io metterò la mano sul fuoco sul M5S e sul fatto che non chiederà mai il voto segreto. Andrebbe abolito su queste materie ma il problema è che queste persone qua che dicono che con il voto segreto qualcuno voterà contro la legge sono gli stessi che chiedono il voto segreto”. Così il senatore pentastellato Danilo Toninelli sulle posizioni del Movimento in merito al Ddl Zan.

