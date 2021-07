Interattiva, interconnessa, totalmente digitale: è la prima community sindacale digitale

Nasce oggi “Terzo Millennio” (terzomillennio.uil.it), la prima piattaforma digitale sindacale al mondo. Prende il via da un progetto realizzato dalla Uil. Interattiva, interconnessa, totalmente digitale, Terzo Millennio è una piazza virtuale, un iper-luogo di confronto e condivisione, uno spazio concreto di dialogo partecipato, di supporto, informazione, formazione a disposizione di tutti: “Può diventare uno strumento utile al Paese – ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri – per immaginare e costruire percorsi di modernizzazione che mettano sempre più al centro le persone, per raggiungere e dare risposte a platee sempre più vaste di giovani, lavoratori, pensionati e cittadini”

