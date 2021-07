L’8 luglio del 1978 Sandro Pertini è eletto presidente della Repubblica Italiana, il giorno dopo presta giuramento davanti al Parlamento: è il settimo presidente, rimane in carica fino al 29 giugno 1985. Nel 1979 dà al segretario del PSI Bettino Craxi l’incarico di formare il governo, il primo a guida non democristiana. Partigiano, contro la dittatura di Mussolini e per questo perseguitato, non rinnova la tessera al Partito Socialista nel periodo presidenziale per “presentarsi sopra le parti”. Sono entrate nella storia le immagini della sua esultanza allo Stadio Santiago Bernabéu di Madrid per la vittoria nel mondiale di Spagna ’82 degli azzurri di Bearzot.

