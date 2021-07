Così è il capogruppo al Senato del Carroccio al termine dell'incontro di maggioranza

(LaPresse) Sulla discussione sul ddl Zan ha parlato Massimiliano Romeo della Lega. “Il presidente della Commissione e relatore ci ha consegnato una bozza di testo che cerca di tenere conto delle diverse osservazioni. Ci sembra una buona base di partenza, abbiamo chiesto 24 ore di tempo per cercare una mediazione evitando di andare in Aula per scontrarsi sul calendario. E’ una buona mediazione, c’è il cambiamento dell’articolo 1 che toglie l’aspetto delle definizioni per concentrarsi sulle finalità della legge. c’è il tema dell’articolo 4 che ha creato perplessità, togliendo le ultime tre righe e poi c’è l’articolo 7”. Così Romeo dopo il vertice di maggioranza sul ddl Zan.

