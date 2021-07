Così la senatrice al termine dell'incontro di maggioranza

(LaPresse) “Il M5S ha sempre avuto una sola posizione che è quella di portare all’approvazione il ddl Zan, c’è invece una forza politica che sta cercando di cambiare le carte in tavola. Non si capisce il perché visto che l’ha votata alla Camera. Faremo di tutto per mantenere il progetto di portarla in Aula la prossima settimana. Sicuramente ci sono stati punti di mediazione sul quale il M5S non era felicissimo per esempio l’art. 1 e 4 ma non fanno alcun danno, possono anche restare. Li hanno voluti la Bonetti e Forza Italia che ora criticano gli stessi loro articoli. Siamo in un gioco difficile da capire”. Così Alessandra Maiorino del M5S dopo la riunione di maggioranza sul Ddl Zan.

