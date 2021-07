Così la capogruppo di Forza Italia al termine dell'incontro di maggioranza

(LaPresse) “Riteniamo che la mediazione Ostellari sia una buona mediazione. Chi insiste per votare nel pomeriggio lo fa rischio della vita della legge Zan e non è quello che noi vogliamo. Noi stiamo cercando una mediazione per farla sopravvivere. Basta un accordo politico per approvarla anche alla Camera in una settimana”. Lo dice la capogruppo di Forza Italia Anna Maria Bernini al termine dell’incontro di maggioranza sul ddl Zan.

