La ministra per gli Affari regionali: "Dare centralità alle riorganizzazioni aziendali"

“Un provvedimento equilibrato e che va nella giusta direzione”. Così la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini – a margine di un evento di Assolombarda – commenta lo sblocco dei licenziamenti, tranne che per il tessile allargato, misura contenuta nel decreto Lavoro approvato in Consiglio dei Ministri.

