La ministra per gli Affari regionali: "Presto l'annuncio del Centrodestra"

“A breve i leader del Centrodestra annunceranno il candidato sindaco per Milano”. Lo ha dichiarato la ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini a margine dell’Assemblea Generale 2021 di Assolombarda a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. “Come ha detto giustamente il presidente Berlusconi, non è chi arriva prima, ma chi presenta il candidato migliore e sicuramente il Centrodestra è al lavoro su questo dossier”, ha aggiunto Gemini.

