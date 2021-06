Una delegazione di manifestanti sarà ricevuta al Ministero del Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro

(LaPresse) Alcune centinaia di lavoratori licenziati dalla FedEx Tnt e delegazioni del SI Cobas provenienti da varie città italiane hanno manifestato davanti al Mise per chiedere la riapertura del sito di Piacenza col riassorbimento dei lavoratori licenziati e per chiedere che le vertenze del settore della logistica tornino ad essere prese in considerazione dalle istituzioni. Una delegazione di manifestanti sarà ricevuta dal Ministero del Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro.

