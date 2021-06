Il ministro a San Gregorio Armeno e in altre zone della città dopo l'incontro con il candidato Manfredi

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha girato per i vicoli della città di Napoli, dopo un incontro con il candidato sindaco Manfredi. Speranza ha ricevuto la statuina che lo raffigura da parte degli artigiani di San Gregorio Armeno. Tra un selfie e l’altro per le vie della città, il ministro non rinuncia ai riti scaramantici.

