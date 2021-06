Le immagini dalle piazze di diversi Stati

Si moltiplicano i Pride in Italia, in Europa e in tutto il mondo nel weekend di avvicinamento alla data del 28 giugno. Da Tel Aviv a Milano, sono tantissime le manifestazioni nel rispetto delle misure anti Covid contro le discriminazioni. In piazza migliaia di persone in difesa dei diritti Lgbtq+.

