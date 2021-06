Così il leader del Carroccio prima della manifestazione organizzata a Roma

“Io ho visto la reazione scomposta di una corrente dei magistrati che parla di un pericolo quando il popolo interviene quando ci sono i referendum, quando il popolo parla ha sempre ragione e i referendum sono il trionfo della democrazia”. Così il leader del Carroccio, Matteo Salvini, prima della manifestazione organizzata a Roma parlando dello scontro con l’Associazione Nazionale dei Magistrati in relazione ai Referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. “Mi spiace di aver letto certi toni da chi dovrebbe essere al di sopra delle parti – aggiunge – suona come una minaccia quella del presidente dell’Anm. E io spero che chi di dovere intervenga. Se il presidente del sindacato dei magistrati minaccia una reazione forte a fronte di referendum che coinvolgono i cittadini, io chiedo il rispetto della Costituzione perché la sovranità appartiene al popolo, non a una casta”.

