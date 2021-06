Il candidato sindaco del Centrodestra a Roma: "Figure da valorizzare come Sgarbi alla Cultura"

(LaPresse) “In questo momento tutto quello che faremo lo decideremo con i partiti. Appena ci sarà l’opportunità sceglieremo profili importanti come quello della dottoressa Matone che ha una competenza specifica di grande livello nei servizi sociali. Ci sono figure da valorizzare, figure della cultura come Sgarbi e avremo figure di livello in tutte le deleghe del sindaco”. Enrico Michetti a margine di una iniziativa elettorale all’hotel Ergife di Roma.

