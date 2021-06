Il leader della Lega: "Contrario alle liste di proscrizione, meglio la spiegazione"

(LaPresse) “È strano chiedere un pass ai cittadini italiani europei per fare alcune cose nelle ore in cui stanno sbarcando altri 600 clandestini sulle coste italiane, a cui nessuno chiede Green Pass o il Black Pass o il White Pass”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, a margine di una iniziative del candidato di Centrodestra alle elezioni comunali di Roma, Enrico Michetti. “Io sono contro ogni tipo di obbligo. Condivido ogni cosa che Draghi sta portando avanti. Mancano circa tre milioni di Over 60 alle vaccinazioni… Io sono per la spiegazione, per l’accompagnamento, per l’educazione, non per l’obbligo, le costrizioni o le liste di proscrizione. Questo vale soprattutto per i ragazzi. Se la Germania invita alla prudenza per quello che riguarda bimbi e ragazzi, penso che faccia assolutamente bene”, ha aggiunto il leader della Lega.

